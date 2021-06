Sky Sports Italia poinformowało, że Achraf Hakimi jest obecnie głównym obiektem zainteresowań londyńskiej Chelsea. Na dodatek, Inter Mediolan wolałby dojść do porozumienia z angielskim klubem niż PSG, ponieważ Inzaghi przy okazji chciałby pozyskać dwóch graczy The Blues.

Inter Mediolan przed słabą sytuację finansową musi w szybki sposób otrzymać spory zastrzyk pieniędzy

Achraf Hakimi jeszcze tydzień temu łączony był z PSG, jednak niespodziewanie do wyścigu o podpis Marokańczyka wkroczyła Chelsea

Thomas Tuchel potrzebuje kilku wzmocnień, aby w przyszłym sezonie powalczyć z The Blues o mistrzostwo Anglii

Inter Mediolan ratuje klubową kasę

Zaledwie kilka dni po wygraniu Scudetto, Antonio Conte zadecydował, że odejdzie z Interu Mediolan. Powodem takiej decyzji była polityka transferowa klubu. Conte nalegał na wzmocnienia, jednak z ust chińskiego właściciela usłyszał kompletnie, co innego. Przez gorszą sytuację finansową, mistrz Serie A nie może teraz pozwolić sobie na szastanie pieniędzy na rynku transferowym. Dopiero, gdyby udało się sprzedać jednego z zawodników za konkretną sumę, Nerazzurri ruszą na jakiekolwiek zakupy.

Achraf Hakimi wystawiony na sprzedaż. O podpis piłkarza walczą PSG i Chelsea

Włoskie media, jako pierwsze informowały o potężnym zainteresowaniu Hakimim przez paryżan. Otoczenie zawodnika spotkało się nawet z przedstawicielami PSG, ale oprócz szczegółów kontraktu i planów na przyszłość, nie padły oficjalne deklaracje. Ekipa z Francji zaoferowała za Achrafa Hakimiego około 70 mln euro.

Nieoczekiwanie do wyścigu o podpis Marokańczyka wkroczyła właśnie Chelsea. Triumfator tegorocznej Ligi Mistrzów planuje wzmocnić skład, aby w przyszłym roku powalczyć o mistrzostwo Anglii, a przy okazji dotrzeć do finału elitarnych rozgrywek klubowych.

Tymczasem oferta The Blues za Hakimiego wciąż wydaje się być trochę niższa od ceny wywoławczej Interu. Sky Sports Italia, twierdzi że Włosi wyceniają swojego obrońcę na 80 mln euro. Co ciekawe, Nerazzuri mogą być bardziej skłonni do przeprowadzenia transakcji z Chelsea, ponieważ Inzaghi chciałby latem sprowadzić Emersona oraz Christensena. W takim wypadku możemy mówić też o wymianie, w której zespół z Londynu zapłaciłby za Hakimiego około 60 mln euro, a dodatkowo na San Siro trafiłoby dwóch obrońców z Premier League.

Trzeba przyznać, że Achraf Hakimi może również grać na różnych pozycjach,więc idealnie pasowałby do systemu Thomasa Tuchela. Marokańczyk w tym sezonie zanotował 10 asyst oraz strzelił siedem goli. Natomiast do Włoch przeniósł się w ubiegłym roku za 40 mln euro.

