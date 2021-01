Chelsea planuje rekordową dla klubu ofertę za Haalanda

Chelsea FC według doniesień angielskich dziennikarzy planuje latem kolejny rekordowy transfer. Najnowsze spekulacje wskazują, że na celowniku The Blues znalazł się Erling Haaland.

Chelsea FC w trakcie ostatniej letniej sesji transferowej imponowało tym, że była niezwykle aktywna. Szeregi londyńskiej ekipy wzmocnili między innymi: Timo Werner, Kai Havertz, czy Thiago Silva. Mimo wszystko gra stołecznej drużyny nie zachwyca. Przynajmniej jeśli chodzi o wyniki.

The Athletic podaje natomiast, że Chelsea planuje latem wykonać kolejny duży transfer, chcąc ściągnąć napastnika Borussii Dortmund. Erling Haaland ma wpisaną w swoim kontrakcie klauzulę odstępnego, która ma wynosić 75 milionów euro. W każdym razie do 2022 roku nie będzie ona aktywna.

Chelsea celuje w gwiazdę BVB

Sternicy Borussii Dortmund, jeśli mają w planach zarobić duże pieniądze na transferze z udziałem Norwega, to mogą mieć na to okazję już latem. Transfermarkt.de wycenia Haalanda na 100 milionów euro. Mając jednak na uwadze, że klub z Bundesligi oczekuje grubo ponad 100 milionów za Jadona Sancho, to można być pewnym, że znacznie większych pieniędzy Borussia będzie chciała za Norwega, który jest maszynką do zdobywania bramek w wieku 20 lat.

Londyńska Chelsea podobno wytypowała Haalanda jako priorytet na letnie okno transferowe. Zwolennikiem tego typu transferu ma być Frank Lampard, który liczy na to, że rywalizacja w ataku jego zespołu zostałaby zwiększona.

Były zawodnik FC Salzburg wystąpił w trakcie trwającej kampanii w 17 spotkaniach, notując w nich 19 trafień. Ponadto na koncie Haalanda są trzy asysty. Obecny kontrakt Norwega z klubem z Signal Iduna Park obowiązuje do końca czerwca 2024 roku.



