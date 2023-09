IMAGO / Ian Stephen Na zdjęciu: Conor Gallagher

Na Stamford Bridge panuje ogromna konkurencja, dlatego wydawało się, że Conor Gallagher tego lata w celu regularnej gry odejdzie z Chelsea i zmieni barwy klubowe. O 23-letniego pomocnika zabiegały takie drużyny jak Tottenham Hotspur czy West Ham United.

Koguty ostatniego dnia okienka podjęły ostatnią próbę pozyskania siedmiokrotnego reprezentanta Anglii. Spurs przesłali do The Blues ofertę w wysokości 40 milionów funtów za byłego piłkarza Crystal Palace i wydawało się, że może dojść do zawarcia umowy.

Chelsea oczekiwała jednak przynajmniej 45-50 milionów funtów i ostatecznie transfer upadł – poinformował dziennikarz brytyjskiego tabloidu “Evening Standard”, Nizaar Kinsella.