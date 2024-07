Chelsea w letnim okienku definitywnie rozstanie się z Malangiem Sarrem. 25-letni stoper na zasadzie wolnego transferu dołączy do RC Lens - przekazała francuska gazeta L'Equipe.

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Malang Sarr

Malang Sarr opuści Chelsea. Zawiódł w Londynie

Malang Sarr podczas obecnego letniego okna transferowego definitywnie odejdzie z Chelsea. The Blues rozwiążą wygasający 30 czerwca 2025 roku kontrakt ze środkowym obrońcą i tym samym pozwolą mu odejść za darmo. Jego nowym klubem będzie RC Lens – donosi francuski dziennik “L’Equipe”. Pobyt 25-letniego stopera na Stamford Bridge można uznać za nieudany.

Były młodzieżowy reprezentant Francji występował w koszulce drużyny The Blues od sierpnia 2020 roku, gdy trafił do Londynu na zasadzie wolnego transferu z OGC Nice. Mierzący 183 centymetry wzrostu defensor w barwach Chelsea rozegrał łącznie zaledwie 21 meczów. Sezon 2020/2021 spędził na wypożyczeniu w FC Porto, a w kampanii 2022/2023 czasowo przebywał w AS Monaco.

Piłkarzowi nie udało podbić się Premier League, dlatego wraca do Ligue 1, gdzie przeżywał najlepszy okres w swojej karierze. Malang Sarr na boiskach francuskiej ekstraklasy pojawił się 115 razy, zdobył 3 bramki i zaliczył 2 asysty. Co ciekawe, urodzony w Nicei zawodnik na Stade Felix-Bollaert będzie klubowym kolegą Przemysława Frankowskiego.

25-letni obrońca jeszcze w tym tygodniu przejdzie testy medyczne, podpisze umowę i zostanie zaprezentowany jako nowy piłkarz RC Lens. Wciąż perspektywiczny stoper ma nadzieję, że w zespole Les Artesiens wróci do najwyższej dyspozycji.