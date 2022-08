fot. PressFocus Na zdjęciu: Timo Werner

Timo Werner według informacji Sport Bild może jeszcze tego lata zmienić barwy klubowe. Reprezentant Niemiec znajduje się na radarze RB Lipsk. Saksończycy mają plan, aby wypożyczyć Wernera. Kłopot w tym, że władze Chelsea biorą pod uwagę tylko transfer definitywny, oczekując 33 milionów euro za piłkarza.

Timo Werner to jeden z tych piłkarzy, dla których Premier League okazała się za mocna

26-latek w ostatnim sezonie rozegrał tylko 21 meczów w lidze angielskiej

Sport bild podaje, że zawodnik może zostać tego lata srzedany przez klub ze Stamford Bridge, ale jeśli pojawi się konkretna oferta

Werner wróci do Bundesligi?

Timo Werner trafił do Premier League w lipcu 2020 roku. Sternicy Chelsea wiązali z transferem z udziałem reprezentanta Niemiec duże nadzieje. Niemniej piłkarz nie do końca potrafił zaaklimatyzować się w szeregach The Blues.

Od początku trwającego okna transferowego nie ustają doniesienia związane ze zmianą klubu przez Niemca W kontekście przyszłości Wernera najbardziej realny wydaje się powrót do Bundesligi.

Sport Bild twierdzi, że RB Lipsk ma plan, aby odzyskać zawodnika. Saksończycy chcą jednak wypożyczyć Wernera. Tymczasem Chelsea bierze pod uwagę tylko sprzedaż piłkarza. Jednocześnie klub z Londynu oczekuje 33 milionów euro za Wernera.

Niewykluczone jednak, że transakcja dojdzie do skutku, jeśli RB Lipsk zdecyduje się na wypożyczenie Wernera z opcją obowiązkowego transferu definitywnego. Kto wie, czy Niemiec nie miałby być w szeregach Die Roten Bullen następcą dla Christophera Nkunku.

RB Lipsk to jednak nie jedyny klub zainteresowany Wernerem. Zawodnik znajduje się też na liście życzeń Juventusu. Jasne jest, że reprezentant Niemiec chce trafić do ekipy, w której będzie mógł liczyć na regularne występy, aby jak najlepiej przygotować się do mundialu w Katarze.

W ostatnim sezonie Werner rozegrał zaledwie 21 spotkań w Premier League. Tymczasem w trakcie kampanii 2020/2021 miał na swoim koncie 35 występów w lidze angielskiej.

