Chelsea w nocy z czwartku na piątek pokonała Wrexham (5:0). Mauricio Pochettino skorzystał z wielu nowych zawodników, ale przyznał, że wciąż ma zbyt szeroki skład. Przed nim jeszcze wiele decyzji do podjęcia podczas trwającego okienka transferowego.

Chelsea rozbiła w nocy z czwartku na piątek Wrexham

Mauricio Pochettino w wyjściowym składzie wystawił zaledwie pięciu zawodników, którzy występowali dla The Blues w zeszłym sezonie

Argentyńczyk nie ukrywa, że jeszcze wielu graczy musi opuścić tego lata Stamford Bridge

“Mamy zbyt wielu graczy”

Chelsea w nocy z czwartku na piątek rozegrała swój pierwszy mecz towarzyski przed nadchodzącym sezonem. The Blues rozbili Wrexham, który dopiero co awansował do czwartej ligi angielskiej. W wyjściowym składzie londyńczyków znalazło się tylko pięciu zawodników, którzy byli na Stamford Bridge w minionej kampanii. Mimo tego Mauricio Pochettino bynajmniej nie zakończył letnich porządków.

– Jest tu zbyt wielu graczy. Musimy ocenić i przeanalizować, co może wydarzyć się z nimi w trakcie sezonu. Będziemy musieli podjąć wiele decyzji. To jednak dobrze, że mamy możliwość zobaczenia, na co stać tych młodych zawodników – powiedział argentyński szkoleniowiec.

W starciu z Wrexhamem dobrze zaprezentowały się nowe nabytki, takie jak Christopher Nkunku czy Nicolas Jackson. Przypomnijmy, że tego lata klub opuściło już 11 zawodników, w tym tak istotnych, jak Mason Mount, Mateo Kovacić, Kai Havertz czy N’Golo Kante.

