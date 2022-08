fot. PressFocus Na zdjęciu: Hakim Ziyech

Hakim Ziyech zamierza opuścić tego lata szeregi The Blues. Zainteresowanie wykazuje kilka klubów, choć sam zawodnik chciałby dołączyć do Ajaksu Amsterdam. Mistrzowie Holandii złożyli Chelsea ofertę płatnego wypożyczenia, co nie spotkało się z aprobatą.

Chelsea chce definitywnie rozstać się z Hakimem Ziyechem. Oczekuje oferty na poziomie 44 milionów euro

Ajax Amsterdam zaproponował The Blues płatne wypożyczenie Marokańczyka

Od ściągnięcia Ziyecha uzależnione jest powodzenie transferu Antony’ego do Manchesteru United

Ajax z odrealnioną ofertą

Ostatnie dni okienka transferowego zapowiadają się bardzo interesująco. Kibiców na Wyspach Brytyjskich elektryzują potencjalne przenosiny Antony’ego do Manchesteru United. Ten ruch jest natomiast w dużej mierze uzależniony od tego, czy Ajax Amsterdam zdoła ściągnąć Hakima Ziyecha.

To właśnie Marokańczyka wytypowano jako następcę reprezentanta Brazylii. Nie pełni on już istotnej roli w Chelsea, a menedżer Thomas Tuchel kompletnie skreślił go ze swoich planów na budowę zespołu. Angielski klub zamierza się zatem rozstać z ofensywnym pomocnikiem jeszcze tego lata.

Ziyechem interesowano się między innymi w Manchesterze United oraz Milanie. Od pewnego czasu trwają natomiast rozmowy w sprawie jego przenosin do Amsterdamu. Ajax chce ponownie mieć go u siebie, ale negocjacje póki co nie idą w dobrym kierunku.

Chelsea zamierza definitywnie rozstać się z 29-latkiem i oczekuje aż 44 milionów euro. Mistrzowie Holandii próbują natomiast załatwić tę sprawę nieco inaczej, gdyż zaoferowali przedstawicielowi Premier League płatne wypożyczenie z pokryciem 50% pensji zawodnika. Propozycja została oczywiście odrzucona, a dalsze rozmowy stanęły pod znakiem zapytania. To oznacza również niepewność w kwestii przenosin Antony’ego na Old Trafford.

Ziyech do Chelsea trafił latem 2020 roku. Łącznie rozegrał w jej barwach 84 spotkania i strzelił 14 bramek.

