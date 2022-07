Źródło: The Athletic

PressFocus Na zdjęciu: Nathan Ake

Chelsea mocno naciska, aby w przyszłym tygodniu sfinalizować transfer Nathana Ake z Manchesteru City. Dziś pojawiły się informacje, że do The Blues dołączy Kalidou Koulibaly, ale ekipa ze Stamford Bridge poszukuje jeszcze dwóch defensorów, a jednym z nich ma być gracz The Citizens.

Chelsea poszukuje kolejnych wzmocnień w defensywie

Na liście życzeń The Blues znalazł się Nathan Ake

Gracz będzie kosztował londyńczyków około 45 milionów funtów

Nathan Ake wróci na Stamford Bridge?

Chelsea od jakiegoś czasu prowadzi rozmowy z Manchesterem City, ale zawsze skupiano się na zakończeniu negocjacji w sprawie Raheema Sterlinga. W zeszłym tygodniu uzgodniono opłatę w wysokości 47,5 miliona funtów, a reprezentant Anglii leci dziś do Los Angeles, aby dołączyć do zespołu podczas przedsezonowego tournee po Stanach Zjednoczonych.

Uważa się, że obecnie nasilą się rozmowy na temat transferu Nathana Ake, który ma kosztować około 45 milionów funtów. Źródła sugerują, że negocjacje postępują w dobrym kierunku, a osiągnięcie porozumienia z zawodnikiem w sprawie indywidualnego kontraktu nie będzie stanowić problemu.

The Blues utrzymują również zainteresowanie Julesem Kounde z Sewilli i Presnelem Kimpembe z Paris Saint-Germain. Po stracie Antonio Rudigera i Andreasa Christensena, gdy ich kontrakty wygasły, muszą wzmocnić formację defensywną. Rudiger ostatecznie podpisał kontrakt z Realem Madryt, podczas gdy Christensen przeniósł się do Barcelony.

Ake bardzo dobrze zna Chelsea, ponieważ dołączył do ich akademii z Feyenoordu w 2011 i spędził tam sześć lat. Zaliczył tylko 17 występów dla pierwszego zespołu i został wypożyczany do Reading, Watford i Bournemouth, przenosząc się do tego ostatniego za 20 milionów funtów w 2017 roku.

Chelsea miała w tej umowie opcję odkupienia go za 40 milionów funtów, ale zrezygnowała z tego. Zamiast tego kupił go Manchester City dwa lata temu za 41 milionów funtów i był częścią składu, który wygrał Premier League w 2021 i 2022 roku. Uważa się, że trener Thomas Tuchel jest wielbicielem 27-latka, częściowo dlatego, że może grać na różnych pozycjach w defensywie i powinien szybko się zadomowić na Stamford Bridge ze względu na długi pobyt w akademii tego klubu.

Zobacz również: Koulibaly dogadany z Chelsea! W czwartek testy medyczne