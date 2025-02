Milan przed końcem okienka może dokonać jeszcze jednego transferu. Zgłosił się po Joao Felixa, choć póki co daleko do porozumienia z Chelsea - informuje Gianluca Di Marzio.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Milanu

Felix wyląduje w Milanie? Jest duże zainteresowanie

Joao Felix latem trafił do Chelsea za kwotę nieco ponad 50 milionów euro. Po rocznym wypożyczeniu do Barcelony ta z niego zrezygnowała, a Atletico Madryt planowało wreszcie pozbyć się problemu i definitywnie go pożegnać. Na Stamford Bridge trafił z dużymi nadziejami, ale już po kilku miesiącach nie ma wątpliwości, że ten ruch należy określić mianem transferowego niewypału.

Portugalczyk przegrywa rywalizację o miejsce w składzie. Enzo Maresca woli stawiać na Jadona Sancho, Noniego Madueke czy Nicolasa Jacksona, zaś Felix najwięcej minut dostaje w Lidze Konferencji Europy. Trudna sytuacja sprawiła, że już tej zimy media zaczęły go łączyć z nowym otoczeniem. W kuluarach mówiło się chociażby o Aston Villi, a tuż przed końcem okienka ma o niego walczyć Milan. Dziennikarz Gianluca Di Marzio przekazał, że włoski gigant zgłosił się po napastnika, oferując Chelsea wypożyczenie.

Porozumienie jest dalekie, bowiem Chelsea preferuje sprzedaż lub wypożyczenie z obowiązkiem wykupu. Milan nie odpuści i jeszcze tej zimy skontaktuje się z angielskim klubem, by znaleźć dogodne rozwiązanie. Transfer Felixa jest uważany na San Siro za hitowy oraz pożądany.

Tej zimy Milan sprowadził już Kyle’a Walkera, a lada moment sfinalizuje transfer Santiago Gimeneza. Jest apetyt na więcej, stąd zainteresowanie Felixem.