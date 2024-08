Chelsea chce pozbyć się 15 graczy. Dwa mocne nazwiska na liście

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Chelsea próbuje znaleźć miejsce sporej grupie

Chelsea pod dowództwem Todda Boehly’ego dysponuje niezwykle szeroką kadrą. Amerykański właściciel The Blues dba o to, by sztabowi szkoleniowemu nie brakowało piłkarzy. Jednak grupa, z której aktualnie może korzystać Enzo Maresca, okazje się zdecydowanie zbyt obszerna. Nowy trener londyńczyków w końcówce letniego okienka skreślił aż 15 zawodników.

Nicolo Schira zdradził, że w tym gronie znalazły się dwa duże nazwiska. Ben Chilwell i Raheem Sterling od dłuższego czasu są łączeni z transferem. Ten duet może trafić do Manchesteru United. Natomiast w przeciwnym kierunku miałby powędrować Jadon Sancho.

To lista piłkarzy, których chce pozbyć się Chelsea:

Lucas Bergstrom

Axel Disasi

Trevoh Chalobah

Ben Chilwell

Cesare Casadei

Carney Chukwuemeka

Angelo Gabriel

Raheem Sterling

Armando Broja

David Datro Fofana

Marc Guiu

Omari Kellyman

Alex Matos

Zak Sturge

Deivid Washington

Żaden z wyżej wymienionych zawodników nie jest ważną postacią w ekipie Mareski. To oznacza, że ewentualne pozostanie na Stamford Bridge równa się ogromnym trudnością z regularną grą lub nawet jej całkowitym brakiem.

