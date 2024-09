Chelsea knuje szalony plan, może wydać miliony na transfer

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Chelsea zainteresowana Castello Lukebą z RB Lipsk

Chelsea w tej kampanii pod wodzą Enzo Mareski ma zamiar namieszać w lidze, ale nie tylko. Jednocześnie władze klubu pracują nad tym, aby poprawić jakość w zespole. Tymczasem ciekawymi wieściami podzielił się dziennikarz Fabrizio Romano.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Według informacji znanego insidera klub z Londynu ma być zainteresowany pozyskaniem Castello Lukeby. Młody zawodnik aktualnie broni barw RB Lipsk. Zawodnik co prawda ma kontrakt ważny z ekipą z Bundesligi do 2028 roku. Niemniej sternicy The Blues liczą na to, że piłkarza uda się pozyskać latem 2025 roku.

Jasne jest, że na dzisiaj tacy gracze jak Axel Disasi i Benoit Badiashile prezentują się solidnie. Mimo wszystko Chelsea planuje wzmocnić obronę utalentowanym 21-klatkiem, którego rynkowa wartość wynosi 40 milionów euro. W każdym razie transfer piłkarza nie będzie łatwy. Na swoim radarze zawodnika ma też Real Madryt, szukający alternatywy po tym, jak Manchester United sprzątnął mu sprzed Leny’ego Yoro. Francuski defensor przez długi czas łączony był z przeprowadzką do ekipy z La Liga.

Lukeba to wychowanek Olympique Lyon, który do RB Lipsk trafił w sierpniu 2023 roku. Niemiecki klub wyłożył 30 milionów euro na transakcję z udziałem reprezentanta Francji. W tej kampanii zawodnik rozegrał jak na razie sześć meczów, spędzając na boisku 468 minut.

Czytaj więcej: FC Barcelona chce zawodnika Bayernu Monachium