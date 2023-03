Daichi Kamada wciąż nie podjął decyzji o dołączeniu do Borussii Dortmund. Japończyk ma wątpliwości i rozważa opuszczenie Bundesligi. Na radarach pomocnika Eintrachtu mają Chelsea i Manchester United.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Daichi Kamada

Daichi Kamada myśli nad opuszczeniem Bundesligi

Japończyk doszedł wcześniej do porozumienia z Borussią Dortmund

Ostatecznie może on jednak trafić do Premier League

Borussia Dortmund obejdzie się smakiem?

Daichi Kamada to jeden z najbardziej łakomych kąsków w kontekście nadchodzącego lata. Nie zdecydował się on na przedłużenie wygasającej po sezonie umowy z Eintrachtem Frankfurt, gdyż zamierza postawić krok naprzód i przejść do drużyny o wyższych ambicjach.

Do wstępnego porozumienia z Kamadą doszła Borussia Dortmund, która bardzo chciałaby go mieć u siebie. Ten transfer stoi jednak pod znakiem zapytania, gdyż spore wątpliwości ma sam zawodnik, który rozważa opuszczenie Bundesligi i spróbowanie swoich sił w innej lidze.

Na takie rozwiązanie liczą czołowe kluby Premier League. Sytuację kontraktową Kamady uważnie śledzą Chelsea i Manchester United, które latem spróbują wzmocnić ofensywę. Bramkostrzelny pomocnik mógłby stać się rozwiązaniem problemów ze skutecznością, z którymi od dawna mierzą się obie ekipy.

