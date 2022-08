Pressfocus Na zdjęciu: Pierre-Emerick Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang łączony jest z transferem do Chelsea. Barcelona nie sprzeciwia się temu pomysłowi i rozmawia z londyńczykami.

Niewykluczone, że Pierre-Emerick Aubameyang tego lata zmieni pracodawcę

Gabończykiem zainteresowana jest Chelsea

Barcelona jest tego świadoma, już prowadzi rozmowy z londyńczykami

Najpierw rozmowy, później decyzja

Chelsea stara się tego lata przebudować ofensywę. Szeregi The Blues opuścili już Romelu Lukaku i Timo Werner. Nadszedł zatem czas na sprowadzenie nowego napastnika do drużyny Thomasa Tuchela. Do Londynu może wrócić Pierre-Emerick Aubameyang, który był kiedyś kapitanem Arsenalu. Gabończyk aktualnie reprezentuje Barcelonę, ale wicemistrz Hiszpanii może być zmuszony do pozbycia się tego gracza, aby zarejestrować pozyskanych zawodników. 33-latek współpracował już kiedyś z aktualnym opiekunem Chelsea.

– Bardzo podobała mi się praca z Aubameyangiem, gdy byłem w Dortmundzie. Niektórzy gracze pozostają twoimi graczami, ponieważ byliście bardzo, bardzo blisko. I Auba jest jednym z tych zawodników. Od razu była między nami bliska więź, która utrzymywała się przez cały czas. Tacy zawodnicy zawsze w pewien sposób pozostają twoi. Nie doświadczyłem z nim żadnych problemów. Nie ma to nic wspólnego z jego sytuacją w Arsenalu, o której również, z uwagi na szacunek, nie będę się wypowiadał – przyznał niedawno Thomas Tuchel.

Fabrizio Romano poinformował, że Chelsea i Barcelona będą w weekend w kontakcie w sprawie Gabończyka. Pośrednicy The Blues omówi potencjalne warunki transakcji z mistrzem Hiszpanii, zanim zostanie na Camp Nou zostanie wysłana oferta. Aubameyang to nie jedyny cel Chelsea. Gigant Premier League nie powiedział ostatniego słowa w negocjacjach z Leicester City, które dotyczą Wesley’a Fofany.

