Chelsea faworytem wyścigu o Sergio Aguero

Przesądzone jest już to, że Sergio Aguero rozstanie się latem z Manchesterem City. Dotychczas łączono go między innymi z powrotem do Hiszpanii. Daily Mail informuje natomiast, że faworytem w walce o podpis napastnika jest londyńska Chelsea.

Działacze Manchesteru City nie zdecydował się na kontynuowanie pracy z doświadczonym napastnikiem i nie przedłużą z nim wygasającej w czerwcu umowy. Obecny sezon jest dla Sergio Aguero nieudany. Nie gra regularnie, a poza tym miał wcześniej problemy zdrowotne.

Nie oznacza to, że Argentyńczyk będzie miał problem ze znalezieniem nowego pracodawcy. Chrapkę na tego gracza mają zarówno kluby na kontynencie, jak i w Anglii. Wcześniej łączono go m.in. z Barceloną, PSG i Realem Madryt. Faworytem w walce o jego pozyskanie ma być jednak Chelsea.

Chelsea wraca do tematu Aguero

32-latek nie chce opuszczać jeszcze Wysp Brytyjskich i chciałby grać dalej w Premier League. Warto przypomnieć, że The Blues zabiegali o Argentyńczyka już w 2011 roku, gdy grał jeszcze w Atletico. Ostatecznie piłkarz zdecydował się na przenosiny do City.

The Blues chcieliby wzmocnić latem swój atak, dokładając do niego doświadczone ogniwo. Zwłaszcza, że sprowadzony w 2020 roku Timo Werner nie gra jeszcze na miarę oczekiwań.