Chelsea zaskoczy transferem? Celem gwiazda Manchesteru United

Chelsea wkrótce może zaskoczyć transferem. Klub ze Stamford Bridge bowiem jest faworytem do pozyskania Kobbiego Mainoo z Manchesteru United - informuje "Daily Mail".

Craig Mercer / Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca oraz piłkarze Manchesteru United

Chelsea faworytem do transferu Kobbiego Mainoo

Chelsea w trwającym sezonie prezentuje się nadspodziewanie dobrze. The Blues obecnie znajduję się w strefie dającej kwalifikację do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Podopieczni Enzo Mareski są na czwartej lokacie z dorobkiem 36. punktów po 20. kolejkach. Londyńczycy mają ogromne ambicje, więc już planują kolejne wzmocnienia.

Najnowsze wieści transferowe z obozu Chelsea przekazuje „Daily Mail”. Otóż władze ze Stamford Bridge mogą zaskoczyć. The Blues bowiem stali się faworytem do pozyskania Kobbiego Mainoo z Manchesteru United. Do transferu wicemistrza Europy jednak nie dojdzie w styczniowym okienku transferowym. Wszystko może się zmienić natomiast po sezonie.

Kobbie Mainoo od dłuższego czasu prowadzi rozmowy kontraktowe z Manchesterem United. Strony wciąż nie mogą dojść do porozumienia, przez co negocjacje wkrótce mogą utknąć w martwym punkcie. Obecny kontrakt angielskiego pomocnika z Czerwonymi Diabłami obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.

W obecnym sezonie obejrzeliśmy Kobbiego Mainoo w koszulce Manchesteru United w 17. spotkaniach. Anglik, podobnie jak cały zespół, w tym sezonie prezentuje się przeciętnie. Wicemistrz Europy z reprezentacją Synów Albionu jeszcze w trwającej kampanii nie miał udziału przy strzelonym golu.