Adam Wharton, który wcześniej był łączony m.in. z Newcastle United oraz Tottenhamem Hotspur, wzbudził zainteresowanie również Chelsea - podaje brytyjski dziennik The Sun.

Źródło: The Sun

IMAGO / Craig Galloway Na zdjęciu: Adam Wharton

Adam Wharton wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku

Do walki o zakontraktowanie 19-letniego pomocnika włączyła się Chelsea

The Blues mają konkurencję w postaci Newcastle United i Tottenhamu Hotspur

Adam Wharton trafi do Chelsea? The Blues włączyli się do walki

Adam Wharton wyróżnia się na tle swoich rówieśników w Championship, co wzbudza zainteresowanie na rynku transferowym. 19-letni pomocnik już w styczniu może przeprowadzić się do Premier League, ponieważ na oku ma go kilka klubów z elity.

Sytuację zawodnika Blackburn Rovers od dawna monitorują takie drużyny jak Tottenham Hotspur, Newcastle United oraz Crystal Palace, a według brytyjskiego dziennika “The Sun” Chelsea dołączyła do wyścigu o podpis bardzo zdolnego Anglika.

Wychowanek zespołu Wędrowców w 29 spotkaniach obecnego sezonu strzelił 2 bramki i zaliczył 3 asysty. Portal “Transfermarkt” wycenia Adama Whartona na 10 milionów euro, ale Blackburn Rovers nie sprzeda go za mniej niż 25 milionów funtów.