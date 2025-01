Chelsea przygotowała ofertę za pomocnika. Gigant naciska na transfer

Action Plus Sports Images / Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca i Ruben Amorim

Chelsea wkrótce złoży ofertę za Alejandro Garnacho

Manchester United ma czas do poniedziałku, by podjąć decyzję o sprzedaży Alejandro Garnacho. Klub żąda 80 milionów funtów za skrzydłowego. Pomimo wysokiej kwoty, potencjalni nabywcy nie zamierzają się zniechęcać. Według doniesień “L’Equipe”, Chelsea FC szykuje się do złożenia oferty w najbliższych godzinach, licząc na szybkie pozyskanie 20-letniego talentu.

The Blues chcą pozbyć się Christophera Nkunku, za którego Bayern Monachium może zapłacić 65 mln funtów. W jego miejsce ma trafić Garnacho, który nie spełnia wymagań Rubena Amorima na Old Trafford. Dzięki transferowi Garnacho, w Man Utd liczą na poprawę swojej sytuacji finansowej, co umożliwi dalsze wzmocnienia kadry.

Warto dodać, że Argentyńczyk znajduje się również na liście życzeń SSC Napoli. Jednak Włosi mają trudności, żeby spełnić żądania angielskiego klubu. Garnacho w obecnym sezonie wystąpił w 32 meczach, zdobywając osiem bramek i notując pięć asyst. Pomimo solidnych występów, skrzydłowy szybko stracił zaufanie menedżera. Według Transfermarkt.de, wartość argentyńskiego skrzydłowego szacowana jest na 50 milionów euro, a jego kontrakt w klubie obowiązuje do czerwca 2028 roku.