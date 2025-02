Chelsea zainteresowana zawodnikiem Liverpoolu. Transfer możliwy latem

Chelsea zamierza latem sprowadzić nowego bramkarza. W kręgu zainteresowań The Blues znalazł się Caoimhin Kelleher z Liverpoolu - donosi portal "TBR Football".

Mark Pain / Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca i Arne Slot

Caoimhin Kelleher może przenieść się do Chelsea

Chelsea FC znalazła się w gronie klubów monitorujących sytuację Caoimhina Kellehera, który tego lata może opuścić Liverpool. Reprezentant Irlandii od lat pełni rolę zmiennika w drużynie The Reds i ma nikłe szanse na zostanie numerem jeden. Alisson Becker niezmiennie odgrywa kluczową rolę między słupkami, a dodatkowo od przyszłego sezonu do zespołu dołączy Giorgi Mamardashvili, co może jeszcze bardziej skomplikować przyszłość Kellehera na Anfield Road.

Nie dziwi więc fakt, że 26-latek wzbudza zainteresowanie innych klubów Premier League. Oprócz The Blues, wśród potencjalnych kierunków bramkarza wymienia się także Newcastle United, Nottingham Forest oraz Bournemouth. W obecnym sezonie Kelleher rozegrał 16 spotkań, w których osiem razy zachował czyste konto.

Władze Chelsea szczególnie naciskają na transfer nowego bramkarza, ponieważ Robert Sanchez nie spełnia pokładanych w nim oczekiwań. Hiszpan wielokrotnie popełniał błędy prowadzące do utraty goli. Kelleher wykazuje się solidnością i mógłby stanowić realne wzmocnienie na Stamford Bridge. W grudniu irlandzki bramkarz nie krył swojej frustracji z powodu roli rezerwowego. Otwarcie przyznał, że jego ambicją jest regularna gra i chce występować na boisku tydzień w tydzień, zamiast zadowalać się miejscem na ławce.