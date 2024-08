Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea FC

Conor Gallagher ma wrócić do Londynu, Chelsea straciła cierpliwość do Atletico

Chelsea w końcu po roku starań znalazła chętnego kupca na usługi niechcianego piłkarza. Wszystko wskazywało na to, że Conor Gallagher opuści Stamford Bridge i zostanie nowym zawodnikiem Atletico Madryt. Finalizacja transferu utknęła jednak w martwym punkcie.

Reprezentant Anglii przebywa obecnie w Madrycie, gdzie zdążył przejść testy medyczne. Do przeprowadzenia transakcji potrzebny jest tylko podpis pod umową z Atletico. Natomiast Los Colchoneros nie wiadomo dlaczego wstrzymują się przed podpisaniem kontraktu. Część źródeł uważa, że ma to związek z Samu Omorodionem, którego transfer do Chelsea wysypał się na ostatniej prostej. Z kolei inni twierdzą, że ma to związek z Joao Felixem, który ma wrócić ponownie do The Blues.

Fabrizio Romano poinformował, że Chelsea w obliczu braku decyzji Atletico podjęła konkretne działania. Conor Gallagher dostał polecenie, aby wrócić we wtorek do Londynu. Angielski klub zarezerwował dla pomocnika prywatny lot z Madrytu do stolicy Wielkiej Brytanii.

Mimo wszystko drzwi dla Atletico do pozyskania Gallaghera wciąż pozostają otwarte. Dziennikarz zaznaczył, że warunki umowy na pewno nie zostaną zmienione, bowiem transakcja z udziałem Joao Felixa to dla Chelsea zupełnie oddzielna kwestia i nie chcą jej łączyć ze sprzedażą środkowego pomocnika.