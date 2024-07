Chciała go Barcelona. Podpisał kontrakt z czołówką Premier League

Jaden Philogene zmienia klub. Utalentowany Anglik przeniósł się do ekipy z czołówki Premier League. O jego pozyskanie walczyła także Barcelona.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Jaden Philogene

Premier League zamiast Barcelony

FC Barcelona rozważała ten transfer, ale ostatecznie musiała zrezygnować z prób pozyskania 22-latka. Jaden Philogene przez dłuższy czas był łączony z przeprowadzką do La Liga, jednak Blaugrana nie była w stanie sprostać wymaganiom finansowym Hull. Klub z Championship sprzedaje swoją gwiazdę do drużyny z Premier League.

Młodzieżowy reprezentant Anglii został zawodnikiem Aston Villi. Czwarta ekipa poprzedniego sezonu pozyskała… swoje byłego piłkarza. Philogene w poprzednim sezonie odszedł do Hull za blisko sześć milionów euro. W barwach Tygrysów spisywał się na tyle dobrze, że The Villans postanowili go odkupić. Oczywiście za odpowiednio wyższą kwotę.

W poprzednim sezonie skrzydłowy rozegrał 32 spotkania w Championship, w których strzelił 12 goli i zanotował sześć asyst. Natomiast w barwach AV do tej pory udało mu się zapisać sześć meczów. Teraz będzie miał okazję powiększyć ten dorobek. Philogene otrzyma także szansę debiutu w Lidze Mistrzów.