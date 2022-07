PressFocus Na zdjęciu: Charles De Ketelaere

Charles de Ketelaere stał się obecnie głównym celem transferowym Milanu. Napastnik Club Brugge jest wysoko ceniony przez władze rossonerich oraz trenera Stefano Piolego, dlatego mediolański klub ze wszystkich sił stara się jak najszybciej sfinalizować tą transakcję.

Charles de Ketelaere celem numer jeden Milanu

Milan chce wzmocnić skład tego lata po zdobyciu pierwszego tytułu Serie A od ponad dekady, ale przejęcie klubu przez nowego inwestora nie zostanie zakończone do września, więc budżet transferowy rossonerich pozostaje w dużej mierze ograniczony.

Mediolańczycy starali się pozyskać Renato Sanchesa z Lille dogadując się nawet z francuskim klubem odnośnie warunków transferu, jednak według ostatnich doniesień Portugalczyk odrzucił możliwość transferu do stolicy Lombardii licząc na transfer do Paris Saint-Germain. Milan zainteresował się także Marokańczykiem z Chelsea, ale wypożyczenie Hakima Ziyecha z The Blues okazało się nieco problematyczne ze względu na wysoką pensję zawodnika, która musiałaby w pewnym stopniu zostać pokryta przez londyńczyków. Mimo to, mediolańczycy nie rezygnują z tego transferu.

Według włoskich źródeł, Calciomercato.com oraz La Gazzetty dello Sport, Milan w pierwszej kolejności skupi się jednak na pozyskaniu napastnika Club Brugge. Choć jeszcze nie osiągnięto porozumienia między klubami, Fabrizio Romano informuje, że Charles de Ketelaere jest otwarty na transfer do Mediolanu.

Milan podniósł swoją ofertę do 30 milionów euro, oferując także dwóch zawodników z drużyn młodzieżowych Emila Robacka i Andreasa Jungdala. Zespół z Belgii oczekuje nieco większej kwoty za swojego gracza, dlatego negocjacje mogą jeszcze trochę potrwać. Napastnikiem interesuje się także Leeds United, ale w tym momencie wydaje się, że Charles de Ketelaere rozważa transfer tylko do zespołu rossonerich.

