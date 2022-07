PressFocus Na zdjęciu: Presnel Kimpembe

Francuskie media donoszą, że może dojść do wymiany na linii Juventus – Paris Saint-Germain. Na jej mocy do Włoch przeniósłby się Presnel Kimpembe, zaś do Francji wróciłby Moise Kean.

Juventus poszukuje wzmocnienia defensywy w obliczu odejścia Matthijsa de Ligta. Paris Saint-Germain wysoko ceni zaś Moise Keana

Francuski Le10Sport donosi, że może dojść do wymiany pomiędzy klubami

Kimpembe po ewentualnym transferze spotkałby się ze starym znajomym z Paryża – Angelem Di Marią

Kimpembe może sprawdzić się w Calcio, Kean dobrze wspominany w Paryżu

Juventus oraz Paris Saint-Germain mają odmienne priorytety na rynku transferowym. Stara Dama koniecznie musi zakontraktować środkowego obrońcę, skoro z zamiarem odejścia nosi się Matthijs de Ligt. Paryżanie skupiają się zaś na wzmocnieniu linii pomocy oraz skorzystaniu z okazji na rynku. W stolicy Francji dobrze wspomina się występy Moise Keana. Włoski napastnik prezentował barwy PSG w sezonie 2020/2021 i strzelił wówczas 19 bramek we wszystkich rozgrywkach.

Po powrocie z wypożyczenia do Ligue 1 ponownie zwrócił na siebie uwagę Juventusu. Rekordowi mistrzowie Włoch zapłacili za dwuletnie wypożyczenie siedem milionów euro. Umowa zawierała też konieczność wykupu napastnika za 28-31 milionów euro – w zależności od osiągniętych bonusów.

Gdyby Kean trafił do PSG, w przeciwnym kierunku skierowałby się Presnel Kimpembe. Nadchodzące przybycie na Stade de France Milana Skriniara może znacznie ograniczyć minuty na boisku dla Francuza. Po transferze do Starej Damy mógłby z miejsca zadomowić się w wyjściowym składzie, zastępując Matthijsa de Ligta. Holender ma na stole oferty z Chelsea i Bayernu Monachium.

Taka wymiana w teorii zdaje się korzystna dla wszystkich stron. Wiemy jednak, że w praktyce osiągnięcie porozumienia może okazać się niewykonalne.

