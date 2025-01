Chelsea sprzeda zdolnego pomocnika. Młodzieniec wróci do Włoch

Davide Elias / Alamy Na zdjęciu: Cesare Casadei

Cesare Casadei coraz bliżej przeprowadzki do Lazio Rzym

Cesare Casadei nie ma szans na regularne występy w barwach Chelsea, gdzie panuje ogromna konkurencja i Enzo Maresca woli stawiać na innych, bardziej doświadczonych zawodników. W obecnym sezonie 22-letni pomocnik otrzymywał okazje do gry tylko w Lidze Konferencji oraz Pucharze Ligi Angielskiego. Jego bilans w trwającej kampanii to 6 rozegranych spotkań, przy czym spędził na boisku 424 minuty. W tym czasie nie udało mu się jednak wpisać do protokołu meczowego.

Wygląda na to, że dni młodzieżowego reprezentanta Włoch na Stamford Bridge są już policzone. Najnowsze informacje w sprawie przyszłości mierzącego 192 centymetry piłkarza ujawnił Francesco Lucca. Według wspomnianego dziennikarza Lazio Rzym jest o krok od zakontraktowania Cesare Casadeiego. O sprowadzenie 22-latka poważnie zabiegał również inny włoski klub – Torino – jednak Biancocelesti zostawili swoich rywali w tyle i są na dobrej drodze do sfinalizowania tego transferu.

W tym momencie trwają zaawansowane rozmowy na linii Lazio Rzym – Chelsea. Drużyna ze Stadio Olimpico jest gotowa zapłacić 13 milionów euro, a ponadto ma zaproponować londyńskiemu klubowi wysoki procent od następnej sprzedaży zawodnika. Cesare Casadei występuje w koszulce ekipy The Blues od sierpnia 2022 roku, kiedy trafił na Wyspy Brytyjskie za niespełna 15 milionów euro z Interu Mediolan. Ostatnio grał na wypożyczeniach w Leicester City oraz Reading FC.