Argentyna znalazła się w finale mistrzostw świata w Katarze. Leo Messi ma ogromną szansę na pierwszy triumf ze swoją reprezentacją. Legendarny piłkarz deklaruje, że to dla niego ostatni mundial w piłkarskiej karierze.

Argentyna zagra w finale mistrzostw świata

W świetnej dyspozycji od początku turnieju znajduje się Leo Messi

Gwiazdor zapewnia, że to dla niego ostatni mundial w karierze

Wyjątkowy czas Leo Messiego

Po przekonującym zwycięstwie nad Chorwacją stało się jasne – po ośmiu latach przerwy reprezentacja Argentyny ponownie zagra w finale mistrzostw świata. W 2014 roku na samym finiszu uległa Niemcom 0-1. Teraz w obozie zespołu z Ameryki Południowej nie brakuje wiary, że uda się osiągnąć ogromny sukces.

Za dotychczasowe wyniki Argentyńczyków w głównej mierze odpowiada Leo Messi, który rozgrywa świetny turniej. Na swoim koncie ma już bowiem pięć goli oraz trzy asysty. Swojej obecności na boisku bramką lub asystą nie przypieczętował jedynie w rywalizacji z Polską.

Messiemu nie brakuje determinacji, aby po raz pierwszy wygrać mistrzostwa świata ze swoją reprezentacją. Po zwycięstwie w półfinale gwiazdor Paris Saint-Germain zapewnił, że to jego ostatni mundial w piłkarskiej karierze.

– Tak, z pewnością niedzielny finał będzie moim ostatnim meczem. Do następnego mundialu zostało wiele lat i nie sądzę, żebym na nim zagrał. Bardzo się cieszę, że udało mi się to podsumować dotarciem do finału. Wygranie go byłoby najlepszym możliwym zakończeniem. Wszystko, czego doświadczyłem na tym mundialu, było niesamowicie ekscytujące. Powtarzam kibicom, aby nam zaufali. Ten skład jest niesamowity, zagramy jeszcze jeden mecz i wszyscy będziemy się cieszyć – przekonuje Messi.

Argentyna nie poznała jeszcze swojego najbliższego rywala, bowiem Francja zagra z Marokiem w środę. Wielki finał mundialu został przewidziany na niedzielę 18 grudnia.

