Ceballos poinformował Real Madryt. Piłkarz podjął decyzję o przyszłości

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Dani Ceballos

Dani Ceballos chce zostać w Realu Madryt. Zmiana decyzji

Sezon 2023/2024 nie był zbyt udany dla Daniego Ceballosa. Carlo Ancelotti pomijał hiszpańskiego pomocnika, co poskutkowało małą liczbą minut. W związku z tym w mediach zaczęły narastać plotki o potencjalnym odejściu piłkarza z Realu Madryt.

Przez bardzo długi czas Dani Ceballos był łączony z różnymi klubami. Szczególnie dużo mówiło się o możliwych przenosinach do odwiecznego rywala – Atletico Madryt. Jednak ostatecznie problemem okazały się żądania Królewskich, którzy chcieli uzyskać za pomocnika 15-20 milionów euro.

Inną kwestią było to, że Real Madryt niechętnie podchodził do sprzedaży Ceballosa. Przede wszystkim przyczyniło się do tego przejście Toniego Kroosa na emeryturę. Królewscy chcieli zachować równowagę w kadrze, pozostawiając Carlo Ancelottiemu komfort w doborze pomocników.

Przełomowe wieści przekazuje serwis Marca. Według tamtejszych dziennikarzy Dani Ceballos zmienił zdanie i poinformował klub o chęci pozostania. Aktualnie zawodnik przygotowuje się z Realem na sezon 2024/2025. Pomocnik wierzy, że uda mu się odegrać bardziej znaczącą rolę w najlepszym klubie świata. Kluczem do sukcesu może okazać się przedsezonowe tournée, które da odpowiedzi Ancelottiemu na temat formy wszystkich podopiecznych.

