Edinson Cavani 1 lipca zostanie wolnym zawodnikiem. Urugwajczyk poszukuje zespołu w topowej lidze, gdzie będzie mógł grać regularnie przed nadchodzącymi mistrzostwami świata. Podobno weteran zaoferował swoje usługi Rayo Vallecano, gdzie już występuje inny wielki, acz doświadczony napastnik – Radamel Falcao.

Edinson Cavani zostanie za nieco ponad tydzień wolnym agentem

Napastnik poszukuje klubu w silnej lidze, gdzie wciąż mógłby stanowić o sile ofensywy

Podobno 35-latek pytał o możliwość gry dla Rayo Vallecano. W małej drużynie z Madrytu występuje już Radamel Falcao. Moglibyśmy zatem być świadkami wspólnej gry duetu wielkich snajperów

Cavani poszukuje regularnej gry i chciałby mieszkać w Madrycie

Edinson Cavani z końcem czerwca pożegna się z Manchesterem United. Pierwszy sezon na Old Trafford w wykonaniu Urugwajczyka był bardzo obiecujący, ale w drugim pełnił już głównie rolę rezerwowego. 35-latek zdaje sobie sprawę, że musi grać regularnie, by stanowić wartość dodaną dla swojej reprezentacji podczas nadchodzących Mistrzostw Świata w Katarze. Dlatego też snajper poszukuje klubu w jednej z czołowych lig, gdzie jednocześnie mógłby liczyć na miejsce w wyjściowym składzie.

Madryt to kuszące miejsce do życia. W ostatnim czasie głośno było o słowach prezesa Getafe, który przekonywał o rozmowach z Garethem Bale’em. Walijczyk miał być zdeterminowany, by nie wyprowadzać się po zakończeniu przygody z Realem, choć później sam zainteresowany przyznał, że nie będzie występować dla Azulones.

Na początku okienka Cavaniego łączono z Atletico Madryt. Rojiblancos nie widzą jednak sensu w zastąpieniu 35-letnim Urugwajczykiem jego rodaka i równolatka, Luisa Suareza. Marca przekonuje, że były gwiazdor Paris Saint-Germain czy Napoli zaoferował swoje usługi Rayo Vallecano. To również nie byłby odosobniony przypadek. Rok temu tak samo zachował się Radamel Falcao, który chciał ponownie zamieszkać w hiszpańskiej metropolii. 36-letniego Kolumbijczyka trapiły kontuzje, ale i tak zdołał strzelić sześć ligowych bramek w minionym sezonie.

Jeżeli Urugwajczyk naprawdę myśli o grze dla Rayo, musi zrewidować swoje oczekiwania finansowe. Ponoć obecnie zabiega o cztery miliony euro rocznie; jest to kwota zdecydowanie poza zasięgiem niewielkiego klubu z Estadio de Vallecas. Jednakże, okno transferowe jeszcze się nawet nie otworzyło, więc snajper będzie miał jeszcze czas na podjęcie decyzji.

W minionej kampanii Cavani rozegrał nieco ponad 900 minut w 20 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich dwa gole i asystę.

