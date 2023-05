IMAGO / Joaquin Corchero Na zdjęciu: Fran Garcia

Fran Garcia zgodnie z przewidywaniami wróci do Realu Madryt

Transfer lewego obrońcy na konferencji prasowej potwierdził Carlo Ancelotti

23-latek ma kosztować Królewskich zaledwie 5 milionów euro

Fran Garcia wzmocni rywalizację na lewej obronie w Realu Madryt

Real Madryt wygrał 2:1 z Rayo Vallecano w spotkaniu 36. kolejki La Ligi. Carlo Ancelotti po tym spotkaniu wziął udział w konferencji prasowej, na której od jednego z dziennikarzy otrzymał pytanie o Frana Garcię. Włoski szkoleniowiec potwierdził transfer lewego obrońcy do zespołu Królewskich.

– Fran Garcia to lewy obrońca, który ma dużo energii, jest bardzo szybki z piłką i świetnie atakuje. Myślę, że on posiada dobry profil, który pasuje do naszej drużyny. W następnym sezonie będzie z nami – powiedział Carlo Ancelotti, który tym samym ogłosił pierwsze letnie wzmocnienie swojej ekipy.

Los Blancos zapłacą za bocznego defensora zaledwie 5 milionów euro – jego klauzula wykupu wynosi 10 milionów euro, ale zdobywca Pucharu Króla wciąż posiada 50% praw do karty zawodniczej swojego wychowanka. Dotychczasowy piłkarz Rayo Vallecano od kilku kampanii wyróżnia się w La Lidze.