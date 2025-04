West Ham dobije targu z Liverpoolem? Ambitny cel londyńczyków

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Graham Potter

Caoimhin Kelleher przymierzany do West Hamu United

West Ham United podczas najbliższego letniego okienka transferowego najprawdopodobniej sprowadzi nowego bramkarza. Ma to związek prawdopodobnym odejściem reprezentanta Polski – Łukasza Fabiańskiego. Z najnowszych informacji ujawnionych przez brytyjski dziennik “Daily Mirror” wynika, że poważnym kandydatem do wzmocnienia pozycji golkipera w londyńskim zespole jest Caoimhin Kelleher, który zapewne będzie dążył do odejścia z Liverpoolu.

Irlandczyk już teraz nie może bowiem liczyć na regularną grę, a jakby tego było mało, to nadchodzącego lata na Anfield Road trafi Giorgi Mamardashvili, co najpewniej jeszcze bardziej ograniczyłoby minuty 26-latka między słupkami drużyny Czerwonych. Dlatego Caoimhin Kelleher może być otwarty na przeprowadzkę do wspomnianego wyżej West Hamu United, gdzie trener ekipy Młotów – Graham Potter – jest gotowy zaproponować mu bluzę bramkarską z numerem jeden na plecach.

22-krotny reprezentant Irlandii występuje w barwach zespołu The Reds od lipca 2015 roku, gdy przeprowadził się do akademii Liverpoolu za nieujawnioną kwotę ze swojego macierzystego klubu – Ringmahon Rangers FC. Mierzący 188 centymetrów golkiper na początku grał w drużynach młodzieżowych, a w połowie 2019 roku awansował do pierwszego zespołu. Jego dotychczasowy bilans to 67 rozegranych meczów, 79 wpuszczonych bramek i 24 czyste konta. Bramkarz jest wyceniany na 22 miliony euro.