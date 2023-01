PressFocus Na zdjęciu: Joao Cancelo

FC Barcelona monitoruje sytuacje Joao Cancelo. Kataloński Sport twierdzi, że Portugalczyk po sezonie będzie chciał opuścić Manchester City, co stwarza okazję dla Dumy Katalonii, która od pewnego czasu poszukuje prawego defensora.

Joao Cancelo pragnie odejść z Manchesteru City

Portugalczyk znalazł się na liście życzeń FC Barcelony

Obrońca będzie kosztował około 70 mln euro

Barcelona nadal szuka prawego obrońcy

Latem ubiegłego roku FC Barcelona była łączona z wieloma zawodnikami, którzy mieli wzmocnić prawą flankę. Media wymieniały takie nazwiska, jak Juan Foyth czy Thomas Meunier, ale ostatecznie żaden z nich nie zawitał na Camp Nou. Ostatecznie do drużyny Xaviego trafił Hector Bellerin, który był wolnym zawodnikiem. Umowa została podpisana tylko na rok i wydaje się, że nie zostanie przedłużona.

To sprawia, że podczas letniego okienka transferowego Barcelona ponownie będzie szukać prawego obrońcy. Podczas gdy Benjamin Pavard i Thomas Meunier pozostają najbardziej realistycznymi opcjami, Katalończycy mają również oko na Joao Cancelo.

Tak donosi kataloński Sport. Zdaniem hiszpańskich dziennikarzy gwiazdor Manchesteru City będzie chciał latem opuścić zespół Pepa Guardiola stwarzając okazję dla Barcelony. Na korzyść dla blaugrany mają też zadziałać dobre relacje z Jorge Mendesem, który jest agentem Portugalczyka.

Joao Cancelo ma kontrakt ważny z The Citizens aż do czerwca 2027 roku, a w ostatnich latach uważany jest za jednego z najlepszych na świecie na swojej pozycji. Oczekuje się, że Manchester City może zażądać za swojego piłkarza nawet 70 milionów euro, co przy obecnych problemach finansowych Barcelony skazuje ten ruch z góry na niepowodzenie. Niewykluczone jednak, że Katalończycy znajdą sposób, aby sprowadzić Portugalczyka.

Zobacz również: Hiszpańska perełka odmówiła Aston Villi