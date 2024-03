Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Joao Cancelo

Joao Cancelo świetnie odnalazł się w FC Barcelonie

Zarówno klub, jak i piłkarz chcieliby, aby wypożyczenie zmieniło się w transfer definitywny

O usługi piłkarza mają jednak starać się też Saudyjczycy, którzy bynajmniej nie mają problemów finansowych

Cancelo jednak nie pozostanie w FC Barcelonie?

Latem Manchester City wypożyczył Joao Cancelo do FC Barcelony. Wcześniej reprezentant Portugalii był na krótko w Bayernie Monachium i jedna kwestia wydawała się pewna – nie miał po co wracać na Etihad Stadium. Jego relacje z Pepem Guardiolą uległy znacznemu ochłodzeniu. Ostatnio 29-latek ponownie wypowiadał się na temat byłego trenera w negatywny sposób. Z kolei w stolicy Katalonii Cancelo odnalazł się świetnie. Xavi Hernandez od niego rozpoczyna dobór wyjściowej jedenastki, a piłkarz odpłaca się dobrą grą i kluczowymi golami – zwłaszcza w Lidze Mistrzów.

Obie strony publicznie deklarowały chęć zmiany wypożyczenia w transfer definitywny. Jak jednak donoszą dziennikarze Sportu, wcale nie musi być o to tak łatwo. Saudyjskie kluby są ponoć zdesperowane, by przekonać Portugalczyka do transferu. Manchester City otrzymał już co najmniej jedną konkretną ofertę. Z kolei Blaugrana najchętniej przedłużyłaby wypożyczenie o kolejny rok, tym razem zawierając klauzulę wykupu. Najlepiej niezbyt wysoką.

Ostatnie słowo należeć będzie jednak do samego gracza. Ten wielokrotnie powtarzał, że najchętniej związałby swoją przyszłość ze stolicą Katalonii.

Cancelo rozegrał w tym sezonie już 32 spotkania we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich cztery bramki i cztery asysty.

