Kobbie Mainoo w wieku zaledwie 18 lat stał się ważną postacią dla Manchesteru United i reprezentacji Anglii

Media z Wysp przekonują, że ostatnim zgrupowaniem pomocnik udowodnił, że może wziąć udział w Euro 2024

Erik ten Hag zabrał głos na temat swojego podopiecznego

“Jego poziom pokazany w reprezentacji nas nie zdziwił”

Kobbie Mainoo z pewnością rozgrywa przełomowy sezon. Już na początku 2024 roku środkowy pomocnik stał się istotnym elementem Manchesteru United. W obliczu licznych kontuzji, Erik ten Hag stawiał na 18-latka, a ten stawał, z kolei, na wysokości zadania. Zresztą, potrzeba niebywałej skali talentu, by otrzymać powołanie do reprezentacji Anglii w tak młodym wieku. A to się Mainoo udało. Piłkarz nie tylko wziął udział w marcowym zgrupowaniu, ale i zaprezentował się ze świetnej strony – i to w obu meczach towarzyskich Synów Albionu. Media przekonują, że Gareth Southgate bardzo poważnie rozważa powołanie młodziutkiego zawodnika na nadchodzące Mistrzostwa Europy w Niemczech. Teraz pomocnik wrócił już do realiów klubowych, a na jego temat wypowiedział się ten Hag.

– Rozmawialiśmy o tym wcześniej. Jak na razie, radzi sobie z tym [presją i otoczką medialną – przyp. PP] bardzo dobrze. Jeżeli przekroczy granicę, wkroczę jako menedżer i się tym zajmę. Jak do tej pory nie było to jednak potrzebne, bo cieszy się futbolem, daje z siebie wszystko rozwija się i czerpie z tego radość, gra w sposób dominujący i wygrywa mecze. Myślę, że był świetny podczas zgrupowania reprezentacji, ale to nas nie dziwi. Widzieliśmy już, na co go stać. Może zaadaptować się do bardzo wysokiego poziomu – uważa Holender.

Czerwone Diabły zmierzą się na wyjeździe z Brentfordem FC w sobotę o godzinie 21:00.

