Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Hirving Lozano

Hirving Lozano o krok od San Diego FC

Hirving Lozano podczas ostatniego letniego okienka transferowego za 15 milionów euro przeszedł z SSC Napoli do PSV Eindhoven. Dla 28-letniego skrzydłowego był to wielki powrót na Philips Stadion, gdzie 70-krotny reprezentant Meksyku z powodzeniem występował również przed przeprowadzką do Neapolu. Wszystko wskazuje jednak na to, że Hirving Lozano opuści ligę holenderską po zaledwie jednym sezonie.

Według najnowszych informacji przekazanych przez Fabrizio Romano prawoskrzydłowy parafował już umowę z San Diego FC, czyli nowo powstałym klubem Major League Soccer. Meksykanin związał się z tym zespołem czteroletnim kontraktem. Wychowanek Pachuki wyjeżdża zatem z Europy po siedmiu latach spędzonych na Starym Kontynencie. Jego nowa drużyna – San Diego FC – w kolejnej kampanii zadebiutuje w MLS.

Hirving Lozano w 33 meczach zakończonego sezonu strzelił 6 goli i zaliczył 3 asysty. 28-latek przyczynił się więc do wygrania mistrzostwa Eredivisie przez PSV Eindhoven, z którym sięgnął po tytuł także podczas swojego pierwszego pobytu w ekipie Rolników (kampania 2017/2018). Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia piłkarza na 15 milionów euro, a klub ze Stanów Zjednoczonych zapłaci za niego ponad 11 milionów euro.