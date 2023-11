IMAGO / Adam Starszynski / PressFocus/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Michał Kucharczyk

Michał Kucharczyk wraca do Polski po egzotycznych wojażach

Skrzydłowy ostatnio zdobył tytuł mistrza Uzbekistanu

Teraz będzie szukał nowego pracodawcy

“Kuchy King” wraca

W lipcu tego roku Michał Kucharczyk wyjechał do Uzbekistanu, a konkretnie do zespołu Paxtakora Taszkent. Tam spotkał się z innym rodakiem – Przemysławem Banaszakiem, byłym napastnikiem m.in. Górnika Łęczna. “Kuchy King” jednak w egotycznej lidze grał mało, a może nawet bardzo mało. We wszystkich rozgrywkach wystąpił łączne czterokrotnie. Dosłownie kilka dni temu obaj Polacy zostali mistrzami kraju.

Kolejnych meczów w barwach Uzbeckiego klubu już nie będzie. Według informacji przekazanych przez portal “Meczyki.pl” skrzydłowy związany przez lata z Legią i Pogonią rozwiązał umowę za porozumieniem stron. To oznacza, że obecnie stał się wolnym zawodnikiem, a na jego usługi z pewnością skusi się ktoś z PKO Ekstraklasy.

Czytaj więcej: Jacek Zieliński: Wsadziłem Kamila Glika na konia. Zbyt wcześni