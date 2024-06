dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Robin Gosens

Bologna pracuje nad transferem Robina Gosensa

Robin Gosens podczas nadchodzącego okienka transferowego najprawdopodobniej odejdzie z Unionu Berlin. Wiele wskazuje na to, że 29-letni wahadłowy wróci bowiem do Serie A, gdzie występował przed dołączeniem do stołecznego klubu. Lewy pomocnik w ostatnim czasie był łączony z przenosinami do Torino, a według najnowszych informacji przekazanych przez Fabrizio Romano na faworyta w walce o pozyskanie zawodnika wyrosła Bologna, gdzie na co dzień grają Łukasz Skorupski i Kacper Urbański.

Uczestnik Ligi Mistrzów złożył już pierwszą ofertę za Robina Gosensa, która składa się z wypożyczenia piłkarza z opcją wykupu za 7 milionów euro. Union Berlin odrzucił tę propozycję, ponieważ chciałby odzyskać zainwestowane w sprowadzenie 20-krotnego reprezentanta Niemiec pieniądze. Rozmowy między stronami będą jednak kontynuowane w najbliższych dniach i zawarcie porozumienia jest jak najbardziej możliwe.

Przypomnijmy, że Robin Gosens występuje w barwach Unionu od sierpnia 2023 roku, kiedy przeprowadził się do Berlina za 13 milionów euro z Interu Mediolan. Niemiecki wahadłowy w zespole ze stolicy mody okazał się kompletnym niewypałem, a zdecydowanie lepiej mu szło w innej włoskiej ekipie – Atalancie Bergamo.