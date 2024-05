PressFocus Na zdjęciu: Georgios Giakoumakis

Georgios Giakoumakis może zakotwiczyć w Meskyku

Georgios Giakoumakis to znane nazwisko dla polskich kibiców. Grecki napastnik w 2020 roku przebywał bowiem na wypożyczeniu w Górniku Zabrze, do którego trafił z AEK-u Ateny. 29-latek naszych boisk nie podbił – rozegrał łącznie 12 meczów, strzelił 3 gole i zaliczył 1 asystę. Snajper karierę zrobił jednak w następnych latach – występował kolejno w holenderskim VVV-Venlo, szkockim Celticu Glasgow oraz amerykańskiej Atlancie United, której koszulkę przywdziewa do tej pory.

22-krotny reprezentant Grecji w nadchodzącym letnim okienku transferowym może zmienić otoczenie. Fabrizio Romano ujawnił bowiem, że ofertę za skutecznego napastnika złożyło Cruz Azul. Pierwotnym celem meksykańskiego klubu był Duvan Zapata, ale Torino nie wyraziło zgody na odejście kolumbijskiego atakującego. Dlatego celem dla ekipy z Ameryki Północnej stał się Georgios Giakoumakis, za którego trzeba zapłacić ponad 6 milionów dolarów.

Grecki zawodnik podobno jest otwarty na kontynuowanie swojej kariery w Meksyku. Trzeba przyznać, że 29-letni piłkarz znakomicie odnalazł się w Major League Soccer – w barwach Atlanty United wystąpił w 36 spotkaniach, zdobył 22 bramki i zanotował 3 ostatnie podania.