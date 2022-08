PressFocus Na zdjęciu: Dries Mertens

Według najnowszych doniesień z Włoch Dries Mertens znalazł się na celowniku Juventusu. Stara Dama wciąż poszukuje wzmocnień w ofensywie po tym, jak klub opuścił Alvaro Morata.

Dries Mertens może dołączyć do Juventusu

Belg jest kolejnym zawodnikiem wymienianym w kontekście potencjalnego wzmocnienia Starej Damy

Napastnik pozostaje obecnie bez klubu po wygaśnięciu kontraktu z Napoli

Juventus szuka napastnika, a Dries Mertens nowego klubu

Juventus szuka podczas letniego mercato wsparcia dla Dusana Vlahovica w ataku. Powrót Moraty z Atletico Madryt jest skomplikowany, więc menedżerowie Starej Damy szukają alternatyw, aby dać Allegriemu kolejnego napastnika. Z lig zagranicznych mówi się o potencjalnym transferze Wernera (Chelsea), Depaya (Barcelona), Martiala (Manchester United) i Milika (Marsylia), jednak nie są to do końca przekonujące opcje. We Włoszech oczy bianconerich zwrócone są w kierunku Arnautovicia (Bolonia), Muriela (Atalanta) i Raspadoriego (Sassuolo).

Na rynku pojawiło się jednak nowe nazwisko. To Dries Mertens. Urodzony w 1987 roku reprezentant Belgii pozostaje obecnie bez klubu po tym, jak jego umowa z Napoli wygasła w czerwcu tego roku. Po spekulacjach o możliwym dołączeniu do Romy i Lazio okazuje się, że gracz może trafić do Juventusu.

Przyszłość Belga pozostaje niejasna. Roma postawiła na Paulo Dybalę, transfer do Lazio wykluczył prezydent klubu Claudio Lotito, a sam zawodnik odrzucił kilka propozycji. W grze pozostaje jeszcze także Salernitanta. Jednak Belg ma szansę na dołączenie do bardziej klasowego zespołu.

Media zastanawiają się jednak, że w przypadku oferty Starej Damy Dries Mertens rozważy tą propozycję ze względu na swoją przeszłość w Neapolu. Belg bardzo szybko stałby się wtedy z bohatera wrogiem publicznym numer jeden. Prasa przywołuję tutaj przypadek Gonzalo Higuaina, który po transferze do zespołu z Turynu delikatnie mówiąc nie był mile widziany w stolicy Kampanii. Dziennikarze uważają, że Mertens właśnie przez szacunek do fanów Azzurrich może odrzucić ofertę Starej Damy.

