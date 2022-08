PressFocus Na zdjęciu: Milan Skriniar

Po powrocie Romelu Lukaku do Interu Mediolan pojawiają się doniesienia o możliwej kolejnej wielkiej transakcji pomiędzy włoskim klubem i Chelsea. Media twierdzą, że The Blues mogą przeznaczyć nawet 130 milionów euro na zakup trzech piłkarzy nerazzurrich – Milana Skriniara, Denzela Dumfriesa i Cesare’a Casadei’a.

Chelsea gotowa sprowadzić trzech piłkarzy Interu w pakiecie

The Blues zapłaciliby za Skriniara, Dumfriesa i Casadie’a około 130 mln euro

Byłaby to kolejna wielka transakcja pomiędzy tymi klubami

Chelsea kupi zawodników Interu w pakiecie?

Chelsea jest łączona ze wszystkimi trzema graczami, ale pomysł zawarcia potrójnej umowy byłby czymś unikalnym na skalę światową i wstrząsnąłby letnim okienkiem transferowym.

Oba kluby mają dobre relacje, o czym świadczy transfer Lukaku za 113 milionów euro do Chelsea zeszłego lata i decyzja o wypożyczeniu go z powrotem do Interu za 10 milionów euro plus premie na początku lipca.

Taka transakcja pozwoliłaby Interu zbilansować rachunek zysków i strat, z kolei The Blues dokonaliby tak potrzebnych im wzmocnień przed nowym sezonem.

Według Calciomercato.com obecnie trwają rozmowy obu klubów w sprawie tych transferów. Skriniar jest wyceniany na około 70 mln euro, Dumfries na 40 mln euro, z kolei gracz zespołów młodzieżowych Cesare Casadei na niecałe dziesięć milionów euro. Doliczając to tych kwot ewentualne bonusy, łączna wartość trójki zawodników wyniosłaby wcześniej wspomniane 130 milionów euro.

