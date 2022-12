PressFocus Na zdjęciu: Sergio Busquets

Al-Nassr, które lada moment ma ogłosić pozyskanie Cristiano Ronaldo, nie ma zamiaru spoczywać na laurach. Saudyjski klub podobno jest zainteresowany sprowadzeniem Sergio Busquetsa.

Sergio Busquets jest przymierzany do Al-Nassr

Saudyjski klub złożył Hiszpanowi intratną propozycję

Xavi Hernandez chciałby zatrzymać defensywnego pomocnika

Sergio Busquets zagra w jednym zespole z Cristiano Ronaldo?

Światowe media łączą coraz więcej znanych piłkarzy z transferem do saudyjskiego zespołu Al-Nassr. Przeprowadzka Cristiano Ronaldo do Arabii Saudyjskiej podobno jest na ostatniej prostej, a według dziennikarzy “Mundo Deportivo”, kuszącą ofertę pod względem finansowym otrzymał od tego klubu również Sergio Busquets.

Co więcej, w grę miałyby wchodzić zimowe przenosiny. Xavi Hernandez chciałby zatrzymać weterana w swojej drużynie przynajmniej do zakończenia obecnego sezonu, kiedy to wygasa jego umowa, ale przyszłość 34-letniego Hiszpana cały czas stoi pod znakiem zapytania. Wcześniej doświadczony zawodnik był przymierzany do Major League Soccer.

Saudi Arabian club Al Nassr have made a 'massive' contract offer to Sergio Busquets.



— @mundodeportivo pic.twitter.com/8JW7hHijMp — Barça Universal (@BarcaUniversal) December 30, 2022

Co ciekawe, w kontekście przeprowadzki do Al-Nassr nie mówi się tylko o Cristiano Ronaldo i Sergio Busquetsie, bowiem prasa wspomina także o takich nazwiskach jak N’Golo Kante oraz Sergio Ramos. Jak widać, wicelider Saudi Pro League ma ambitne plany i nie powiedział jeszcze ostatniego słowa na rynku transferowym.

Sergio Busquets występuje w pierwszym zespole Barcelony od 2008 roku. Do tej pory rozegrał dla ekipy z Camp Nou 696 meczów, strzelił 18 bramek i zaliczył 42 asysty. 143-krotny reprezentant “La Furia Roja” ma na swoim koncie mistrzostwo świata (2010) oraz mistrzostwo Europy (2012).

