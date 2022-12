fot. PressFocus Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Po przejściu Gerarda Pique na piłkarską emeryturę zawodnicy FC Barcelony mieli za zadanie wybrać nowego kapitana. Wśród potencjalnych kandydatów był Robert Lewandowski, zaś na konferencji prasowej Xavi Hernandez potwierdził, że został nim Marc-Andre ter Stegen.

Kapitanami FC Barcelony są Sergio Busquets, Jordi Alba oraz Sergi Roberto

Do tej trójki dołączył teraz Marc-Andre ter Stegen

Niemiecki bramkarz przejął obowiązki po Gerardzie Pique, który pod koniec roku przeszedł na piłkarską emeryturę

“Duma Katalonii” znów ma czterech kapitanów

Decyzja Gerarda Pique o zakończeniu piłkarskiej kariery wstrząsnęła kibicami FC Barcelona, choć była przez nich poniekąd planowana. Nie prezentował on już najwyższego poziomu, a jego boiskowe poczynania pozostawiały wiele do życzenia. Odejście Hiszpana doprowadziło także do pewnych zmian w strukturach zespołu. Doświadczony obrońca był bowiem jednym z czterech kapitanów “Dumy Katalonii”, a pozostałą trójkę uzupełniają Sergio Busquets, Jordi Alba i Sergi Roberto.

Nowego kapitana miała wybrać drużyna za pomocą przeprowadzonego głosowania. Wśród potencjalnych kandydatów wymieniano Roberta Lewandowskiego, który zaimponował kolegom zaangażowaniem i ciężką pracą na treningach. Jego głównym rywalem w walce o kapitańską opaskę był Marc-Andre ter Stegen, który ostatecznie został wybrany. O decyzji zespołu poinformował na konferencji prasowej Xavi Hernandez.

Niemiecki bramkarz reprezentuje barwy “Dumy Katalonii” od 2014 roku. Na swoim koncie ma w sumie 346 występów, w trakcie których 140 razy zachowywał czyste konto. Z Blaugraną czterokrotnie sięgał po krajowe mistrzostwo.

Zobacz również: