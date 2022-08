fot. PressFocus Na zdjęciu: Sergio Busquets

Wiele wskazuje na to, że sezon 2022/2023 będzie dla Sergio Busquetsa ostatnim w FC Barcelonie. Hiszpan myśli o wyjeździe do Stanów Zjednoczonych i grze w Major League Soccer – informuje Matteo Moretto.

Władze FC Barcelony spotkały się w ostatnich dniach z przedstawicielami Busquetsa aby negocjować obniżkę pensji piłkarza

Obie strony nie są w stanie dojść do porozumienia, w związku z czym negocjacje zostały zaniechane

Defensywny pomocnik chce w przyszłym roku wyjechać do Stanów Zjednoczonych i kontynuować grę w MLS

Przygoda Busquetsa z Camp Nou zbliża się do końca

Sergio Busquets gra dla FC Barcelony nieprzerwanie od momentu wejścia na poziom seniorski. Wiele wskazuje na to, że jego kilkunastoletnia przygoda z Camp Nou już wkrótce dobiegnie końca.

“Duma Katalonii” szuka możliwości zmieszczenia się w limitach finansowych LaLigi, tak by móc zgłosić nowych zawodników do ligowych rozgrywek. Jednym ze sposobów jest negocjowanie nowych warunków umowy z pozostałymi graczami. W ostatnich dniach władze hiszpańskiego giganta spotkały się właśnie z przedstawicielami Busquetsa.

Propozycja klubu zakładała podpisanie nowej, dwuletniej umowy, tak by rozłożyć dotychczasowe zarobki defensywnego pomocnika na dłuższy okres. Obecny kontrakt Busquetsa obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku i to ten termin jest kością niezgody pomiędzy stronami.

Wszystko za sprawą planów 34-latka dotyczących najbliższej przyszłości. Sezon 2022/2023 ma być dla niego ostatnim w barwach FC Barcelony. Latem 2023 roku zamierza on wyjechać do Stanów Zjednoczonych i kontynuować swoją karierę w Major League Soccer. Właśnie z tego powodu negocjacje między piłkarzem i Blaugraną zostały wstrzymane.

