Kibice nie mają już powodów do niepokoju. Robert Lewandowski został zgłoszony do gry w LaLidze, dzięki czemu będzie do dyspozycji trenera na sobotnie starcie przeciwko Rayo Vallecano.

Robert Lewandowski przeniósł się tego lata do FC Barcelony

W ostatnich dniach trwała walka z czasem, tak aby zdążyć ze zgłoszeniem nowych zawodników przed startem sezonu

W piątek doczekaliśmy się oficjalnego potwierdzenia. Reprezentant Polski będzie do dyspozycji Xaviego na sobotnie starcie z Rayo Vallecano

Koniec obaw, Lewandowski zgłoszony

Pogrążona w poważnych problemach finansowych FC Barcelona przeprowadziła, jak na swoje możliwości, imponujące okienko transferowe. Do zespołu tego lata dołączyli między innymi Robert Lewandowski, Raphinha, Jules Kounde oraz Franck Kessie.

W ostatnich dniach polscy kibice w szczególności przyglądali się natomiast sytuacji ich rodaka, który wciąż nie był zgłoszony do gry w LaLidze. Władze “Dumy Katalonii” szukały pieniędzy, dzięki którym będą mogli zgłosić wszystkich nowych zawodników.

Przez pewien moment trwała intensywna walka z czasem, a obaw pojawiało się coraz więcej. W piątek poinformowano o uruchomieniu czwartej dźwigni finansowej, która miała zapewnić brakujące fundusze. I tak się właśnie stało. Lewandowski został oficjalnie zgłoszony do rozgrywek LaLigi, w związku z czym będzie do dyspozycji Xaviego już na sobotnie spotkanie przeciwko Rayo Vallecano.

Oznacza to, że już w sobotni wieczór Polak będzie mógł uruchomić swój dorobek strzelecki w nowych barwach. Dotychczas wystąpił w czterech meczach przedsezonowych, z czego w tym ostatnim, przeciwko Pumas UNAM, wreszcie wpisał się na listę strzelców.

Oprócz Lewandowskiego, FC Barcelona zgłosiła także Francka Kessiego, Andreasa Christensena oraz Raphinhę.

