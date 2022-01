PressFocus Na zdjęciu: Adam Buksa

Adam Buksa już wkrótce może wrócić do Europy. Napastnika reprezentacji Polski mają kusić przedstawiciele włoskiego Pisa SC. Jak poinformował Mateusz Borek na stole jest ofertą opiewająca na 8,5 miliona dolarów.

Adam Buksa ma szansę wrócić do Europy

O pozyskanie napastnika reprezentacji Polski stara się włoska Pisa

Dla 25-letniego zawodnika powrót na Stary Kontynent może pozytywnie wpłynąć na jego szanse gry w reprezentacji Polski

Pisa oferuje miliony za Buksę

25-letni Adam Buksa od dwóch lat broni barw występującego w Major League Soccer New England Revolution, do którego trafił w styczniu 2020 roku za 4,2 miliona euro z Pogoni Szczecin. Od tamtej pory rozegrał w amerykańskim zespole 60 spotkań, zdobywając w nich 24 bramki.

Niewykluczone jednak, że wkrótce Buksa zdecyduje się na powrót do Europy. Jak poinformował Mateusz Borek w magazynie “Moc Futbolu” poważnie zainteresowany pozyskaniem polskiego napastnika jest lider włoskiej Serie – Pisa SC.

Włoski klub, który chce się wzmocnić na drugą część sezonu i walkę o awans do Serie A, jest gotowy wyłożyć za Buksę 8,5 miliona dolarów, co daje w przeliczeniu około 7,5 miliona euro. Sam piłkarz rozważa podobno powrót do Europy.

Dla Polaka nie byłby to pierwszy kontakt z włoską piłką. W sezonie 2013/14 występował w młodzieżowym zespole Novary.