Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Bryan Gil

Bryan Gil wzbudził zainteresowanie Feyenoordu Rotterdam

Jednym z największych transferowych niewypałów w ostatnich latach Tottenhamu Hotspur jest z pewnością Bryan Gil. Hiszpański zawodnik trafił do angielskiego klubu jako obiecujący talent, za którego zapłacono 25 milionów euro. Finalnie zawodnik nie odnalazł się na brytyjskich boiskach, przez co dwukrotnie trafiał na wypożyczenie – w styczniu 2022 roku trafił do Valencii, natomiast rok później do Sevilli.

W ostatnim czasie media obiegła informacja, że Tottenham Hotspur chce za wszelką cenę pozbyć się Bryana Gila. Czterokrotnemu reprezentantowi Hiszpanii zaproponowano nawet odejście w zimowym okienku, jednak sam zawodnik nie zgodził się na transfer. 23-latek zaryzykował pozostanie, bowiem wierzył, że znajdzie uznanie w oczach Ange Postecoglou. Okazało się, że ten wybór wychowanka Sevilli okazał się kompletnie nie trafiony. Zatem po sezonie może faktycznie skrzydłowy opuścić londyński zespół.

Nowe informacje w sprawie przyszłości Bryana Gila przekazał serwis „Evening Standard”. Dziennikarze tamtejszego portalu dotarli do informacji, że znalazł się chętny na pozyskanie Hiszpana. A mianowicie Feyenoord Rotterdam. Holenderski klub przygotowuje się powoli do nowego sezonu, a sprowadzenie 23-letniego Hiszpana miałoby być ich pierwszym ruchem na rynku transferowym.

