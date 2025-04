Bruno Fernandes zdecydował, że nie ma zamiaru opuszczać Manchesteru United i przenosić się do Realu Madryt pomimo zainteresowania, o czym poinformował serwis "Football Insider".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Real Madryt musi obejść się smakiem. Fernandes chce zostać w United

Real Madryt w letnim okienku transferowym znów chce skraść show i sprowadzić do swojego zespołu prawdziwe gwiazdy. Przede wszystkim wiadomo już, że praktycznie pewne jest dołączenie Trenta Alexandra-Arnolda do zespołu Królewskich po wygaśnięciu jego umowy z Liverpoolem. To jednak nie koniec celów transferowych zespołu Carlo Ancelottiego.

Od jakiegoś czasu mówi się o tym, że Real chciałby pozyskać Bruno Fernandesa z Manchesteru United. Gwiazdor Czerwonych Diabłów oraz reprezentacji Portugalii ma jednak inne plany. Według informacji przekazanych przez serwis Football Insider”, Bruno Fernandes nie zamierza opuszczać Manchesteru United tego lata i nie chce przenosić się do Realu Madryt. To głównie ze względu na fakt, że konkurencja w zespole z Hiszpanii jest bardzo duża.

WIDEO: Skróty meczów Premier League – Manchester United

Bruno Fernandes w tym sezonie rozegrał dla Manchesteru United 47 spotkań, w których zdobył 16 goli oraz zanotował 18 asyst. Portugalczyk jest także kapitanem zespołu, dla którego w sumie wystąpił w 280 meczach i zdobył 95 goli. Serwis “Transfermarkt” wycenia 30-latka na 55 milionów euro, a jego obecna umowa wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

