Jak donosi portal 90min, Chelsea spróbuje zimą sprowadzić Giorgiego Mamardaszwiliego. Valencia zapewne spróbuje jednak utrzymać Gruzina w składzie co najmniej do letniego okienka transferowego.

IMAGO / Ricardo Larreina Amador Na zdjęciu: Giorgi Mamardaszwili

Mauricio Pochettino uważa, że Chelsea wciąż nie ma zabezpieczonej pozycji bramkarza

Zimą The Blues spróbują sprowadzić Giorgiego Mamardaszwiliego

Valencia spróbuje jednak utrzymać swego golkipera w składzie co najmniej do lata

Mamardaszwili gotowy na kolejny krok. Postawi na Chelsea?

Chelsea za kadencji Todda Boehly’ego wydała już ponad miliard euro. Ubiegłego lata na Stamford Bridge trafił Robert Sanchez, a po zakończeniu sezonu Kepa wróci z wypożyczenia. Mimo tego Mauricio Pochettino uważa, że pozycja bramkarza nadal nie jest wystarczająco dobrze obstawiona. Jak przekonuje portal 90min, już zimą The Blues spróbują sprowadzić Giorgiego Mamardaszwiliego. 22-latek już jest jednym z najlepszych golkiperów La Ligi. Wydaje się, że jest gotowy na kolejny krok. Valencia spróbuje jednak pozostawić u siebie reprezentanta Gruzji co najmniej do kolejnego lata.

Mamardaszwili rozegrał w tym sezonie już pięć meczów w La Lidze. W dwóch z nich zachował czyste konta. Portal Transfermarkt wycenia bramkarza na 25 milionów euro.

Czytaj więcej: Bayern ponownie zainteresowany liderem Barcelony.

Chelsea Aston Villa 1.85 4.00 4.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 września 2023 23:51 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin