Bayern Monachium lada moment powinien ogłosić transfer Yanna Sommera. Między klubami doszło wreszcie do porozumienia w sprawie kwoty wykupu. Reprezentant Szwajcarii przejdzie w środę testy medyczne przed dołączeniem do ekipy z Bawarii – informuje Florian Plettenberg. Bayern Monachium finalizuje długo wyczekiwany transfer Do zespołu dołączy Yann Sommer Kwota transakcji wyniesie osiem milionów euro plus półtora

Czytaj dalej…