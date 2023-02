Bramkarz Legii rozchwytywany. Cena wokół rekordu transferowego

PressFocus Na zdjęciu: Kacper Tobiasz

Legia Warszawa może latem dokonać jednej z największej sprzedaży w swojej historii. Rozchwytywany na rynku transferowym jest Kacper Tobiasz.

To prawdopodobnie są ostatnie miesiące Kacpra Tobiasza w Ekstraklasie

O 20-latka zabiega wiele klubów

Legia na transferze może zarobić od pięciu do siedmiu milionów euro

Legia przed szansą na ogromny zarobek

Przez wiele lat Legia mogła z zazdrością patrzeć na to, jak dużo pieniędzy na swoich piłkarzach zarabia Lech. Z Poznania za spore sumy odchodzili: Jan Bednarek, Jakub Moder, czy Jakub Kamiński. Warszawianie rozwijają się jednak i także swoje zarobili. Za kilka milionów euro stolicę opuszczali: Sebastian Szymański, Michał Karbownik, czy Radosław Majecki. Ostatni z nich został sprzedany za siedem milionów euro, a pozostała dwójka z pięć i pół miliona euro.

Przed Legią szansa na duży zastrzyk gotówki. Transakcja ta pozwoliłaby warszawianom umiejscowić ją w top trzech najdroższych transferach wychodzących. Na takie miano pracuje Kacper Tobiasz. Sebastian Staszewski poinformował iż bramkarzem interesuje się Wolfsburg, który nawet pofatygował się do stolicy, by obserwować 20-latka. Tomasz Włodarczyk przekazał, ze Bundesliga to nie jedyny kierunek dla Tobiasza.

Bramkarzem Legii interesuje się sporo klubów. Siedem z nich jest w stanie zapłacić pieniądze, które zadowoliłyby warszawski klub. Do transakcji niemal na pewno dojdzie w letnim oknie transferowym. Tobiasz ma za sobą udział w mundialu, podczas którego trenował z bramkarzami pierwszej reprezentacji. 20-latek gra też w młodzieżowej kadrze. Dla Legii w tym sezonie rozegrał zaś 19 meczów (7 czystych kont). Wraz z kolegami zajmuje drugie miejsce w tabeli Ekstraklasy.

