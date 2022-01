Pressfocus Na zdjęciu: Renato Sanches

Renato Sanches zdradził The Mirror, że jest gotowy na zmianę otoczenia. Zawodnik Lille otrzymał już kilka ofert tej zimy, ale obecnie rozważa tylko dwa kierunki.

Renato Sanches szykuje się do opuszczenia Francji

Piłkarz odzyskał formę i stał się obiektem zainteresowań kilku klubów

Jak przekazał 24-latek, w grę wchodzą już tylko dwa kierunki

Renato Sanches zamierza wejść na wyższy poziom

Renato Sanches dobrymi występami na Euro 2016 zapracował na transfer do Bayernu Monachium. W ekipie Bawarczyków był jednak cieniem samego siebie, dlatego po roku wyjechał na wypożyczenie do Swansea City. W Anglii również miał problemy z odzyskaniem dawnej formy i w 2019 r. zasilił Lille za 20 mln euro.

Portugalczyk zaczął ponownie błyszczeć dopiero na boiskach Ligue 1. Co więcej, w poprzednim sezonie w dużej mierze przyczynił się do niespodziewanego sukcesu Mastifów, wygrywając mistrzostwo Francji.

Lepsza dyspozycja sprawiła, że znów zaczęły przyglądać się mu topowe zespoły. 24-latek ma ważny kontrakt do końca przyszłego sezonu, ale już teraz rozważa wyjazd do innego klubu. Sanches zdradził w rozmowie z The Mirror, że jest gotowy na nowe wyzwania, ale jak dotąd, pojawiły się tylko dwie oferty, które go zaciekawiły.

– Rozmawiałem z moim agentem, wiem, które kluby do mnie dzwonią, ale nie mogę nic więcej powiedzieć. Wiem, że jestem gotowy. Jeśli pojawi się ciekawy kierunek, na pewno z tego skorzystam – zdradził zawodnik.

– Na ten moment może AC Milan, może Arsenal są zainteresowane, nie wiem – wyjawił tajemniczo Portugalczyk.

Zapewne Sanches nie chciał zdradzić szczegółów, jednak z jego wypowiedzi można dojść do pewnego wniosku. Skoro zdradził zainteresowanie swoją osobą, a wymienił z nazwy tylko dwa kluby, zapewne to właśnie nad tymi kierunkami się zastanawia.

Arsenal poluje na pomocnika, ponieważ z drużyną wkrótce pożegna się Granit Xhaka. Wcześniej Kanonierzy próbowali zakontraktować Arthura Melo z Juventusu, ale rozmowy utknęły w martwym punkcie.

Natomiast AC Milan jest już pogodzony z Franckiem Kessie, który nie zamierza przedłużać umowy i latem odejdzie na zasadzie wolnego transferu. Stąd Rossonerri rozważają taki ruch w ramach zastępstwa dla reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej.

