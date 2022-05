Pressfocus Na zdjęciu: Salih Ozcan

Sezon ledwie się skończył, a Borussia Dortmund ogłasza czwarty już transfer. Po zakontraktowaniu Niklasa Sule, Nico Schlotterbecka i Karima Adeyemiego, klub ogłosił w poniedziałek pozyskanie Saliha Ozcana. Według nieoficjalnych doniesień za pomocnika FC Koeln Dortmundczycy zapłacą pięć milionów euro.

Borussia Dortmund aktywnie działa na rynku transferowym

Klub chce w przyszłym sezonie móc rywalizować z Bayernem Monachium o mistrzostwo Niemiec

Dortmundczycy w poniedziałek ogłosili już czwarte wzmocnienie przed nowym sezonem

Borussia wybiera najlepsze kąski z Bundesligi

Sezon bez jakiegokolwiek zdobytego trofeum zmotywował działaczy Borussi Dortmund do zintensyfikowania swoich działań na rynku transferowym. Intencją wicemistrzów Niemiec było wyprzedzenie w działaniach włodarzy Bayernu Monachium, co w przypadku transferu Nico Schlotterbecka im się udało. Podczas gdy Bawarczycy skupieni są na zatrzymaniu w zespole Roberta Lewandowskiego, Borussia sfinalizowała już czwarty transfer.

Wcześniej klub ogłosił już pozyskanie Niklasa Sule z Bayernu Monachium, wspomnianego już Schlotterbecka z Freiburga i Karima Adeyemiego z Red Bulla Salzburg. W poniedziałek w oficjalnym komunikacie Borussia potwierdziła transfer Saliha Ozcana. Pomocnik FC Koeln podpisał umowę do 30 czerwca 2026 roku. Nieoficjalnie mówi się, że kosztował Dortmundczyków około pięć milionów euro.

– Kolonia to mój macierzysty klub, któremu bardzo dużo zawdzięczam. Opuściłbym go tylko dla nielicznej grupy klubów. Energia Borussii Dortmund, którą można dosłownie poczuć, plus możliwość regularnych występów w Lidze Mistrzów, ostatecznie skłoniły mnie do podjęcia decyzji. Bardzo cieszę się, że mogę dalej rozwijać się w BVB przed ponad 81 tysiącami kibiców i pomóc drużynie w Bundeslidze oraz Lidze Mistrzów – stwierdził nowy nabytek Borussi Dortmund.

Süle ✅

Schlotterbeck ✅

Adeyemi ✅

Ozcan w drużynie z Dortmundu zastąpić ma Axela Witsela, który latem po wygaśnięciu jego kontraktu opuści szeregi zespołu. Wychowanek FC Koeln ma na koncie już debiut w seniorskiej reprezentacji Turcji, a także bardzo udany sezon w Bundeslidze. To w głównie dzięki jego postawie Kozły zakończyły rozgrywki na siódmej pozycji i powalczą w kwalifikacjach do Ligi Konferencji Europy.

