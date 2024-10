Borussia Dortmund straci wielki talent? Marzy o transferze do Liverpoolu

Jamie Bynoe-Gittens marzy o transferze do Liverpoolu. Jak przekazał Christain Falk na łamach portalu caughtoffside.com Borussia Dortmund nie sprzeda gracza za mniej niż 100 milionów euro.

Bynoe-Gittens chce zagrać w Premier League, marzy o Liverpoolu

Borussia Dortmund to jeden z europejskich klubów, który regularnie dostarcza młode gwiazdy do największych drużyn na świecie. Na Signal Iduna Park na szerokie wody wypłynęli między innymi Robert Lewandowski, Ousmane Dembele, Jude Bellingham czy Erling Haaland.

Obecnie jedną z młodych gwiazd, która przykuwa duże zainteresowanie jest Jamie Bynoe-Gittens. Skrzydłowy trafił do Dortmundu z akademii Manchesteru City bez kwoty odstępnego. Rozwój 20-letniego piłkarza jest widoczny gołym okiem i nie uszedł uwadze klubom z Premier League. Choć jak na razie nikt nie zgłaszał się po utalentowanego zawodnika, tak reprezentant Anglii do lat 21 ma konkretny plan na przyszłość.

Jak twierdzi Christian Falk, piłkarz Borussii Dortmund marzy o powrocie do Anglii. Ponadto preferowanym kierunkiem transferu Bynoe-Gittensa ma być Liverpool. Według dziennikarza The Reds zostali poinformowani o dużych szansach na powodzenie transferu. Natomiast ostatnie słowo w tej sprawie należy do BvB, która nie chce słyszeć o sprzedaży zawodnika w zimowym oknie transferowym.

Falk uważa, że potencjalny transfer może odbyć się tylko wtedy, jeśli klub z Premier League wyłoży na stół minimum 100 mln euro. Taka kwota skłoni Borussię do rozpoczęcia negocjacji i ewentualnego rozstania z niezwykle utalentowanym zawodnikiem.

Bynoe-Gittens w tym sezonie zdobył cztery gole i zaliczył dwie asysty w dziewięciu meczach we wszystkich rozgrywkach. Kontrakt z Borussią Dortmund obowiązuje go do czerwca 2028 roku.